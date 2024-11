Stand: 13.11.2024 11:04 Uhr 40 Jahre Gleichstellungsarbeit in Flensburg

Flensburg feiert am Mittwoch (13.11.) 40 Jahre Gleichstellungsarbeit. Die Stadt war 1984 die erste Kommune in Schleswig-Holstein, die eine Gleichstellungsbeauftragte einsetzte, und gehörte auch deutschlandweit zu den Vorreitern. Während sich die Aufgaben zu Beginn vor allem auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern konzentrierten, ist das Themenspektrum heute breiter. Die Schwerpunkte reichen von der Förderung geschlechtlicher Vielfalt bis hin zur Intersektionalität, also der Verknüpfung verschiedener Diskriminierungsformen. Dennoch sind die zentralen Themen von damals weiterhin relevant, mit spürbarem Fortschritt in den letzten Jahrzehnten.

