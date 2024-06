Stand: 21.06.2024 08:31 Uhr 20 Millionen Euro Förderung für Sanierung von Radwegen in SH

Um Radwege zu sanieren, stellt das Land den Kreisen, Städten und Gemeinden dieses Jahr 20 Millionen Euro zur Verfügung. Vielerorts ist das Geld schon verplant. Der Kreis Segeberg will zum Beispiel nach eigenen Angaben den Radweg zwischen Wittenborn und Wahlstedt sanieren - der Kreis Plön den Radweg zwischen Hohwacht und Sehlendorf. Der Kreis Stormarn will 800.000 Euro in Geräte und Fahrzeuge investieren, die für die Radweg-Pflege gebraucht werden

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 06:00 Uhr