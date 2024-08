Stand: 02.08.2024 10:54 Uhr 1.500 Teilnehmende beim Boule-Turnier in Travemünde

In Lübeck-Travemünde startet heute rund um den Brügmanngarten das 32. Internationale Holstentorturnier, das größte Boule-Turnier in Deutschland. Am Sonnabend und Sonntag nehmen 512 Teams teil, das heißt zeitgleich spielen rund 1.500 Teilnehmende. Erwartet werden Teams unter anderem aus Frankreich, Norwegen, den USA und Mexiko.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck