Stand: 08.11.2024 15:42 Uhr 12-Jähriger bei Unfall in Bad Schwartau schwer verletzt

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist am Freitagmorgen ein 12-jähriges Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 84-jährige Autofahrerin den Jungen beim Abbiegen auf seinem E-Bike an. Der Schüler geriet unter das Auto und wurde einige Meter mitgezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Jungen befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein