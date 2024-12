Stand: 16.12.2024 09:57 Uhr 100.000 Euro für Musikschulen

Die Ratsversammlung Itzehoe hat 100.000 Euro für die Weiterentwicklung des Musikschulwesens im Kreis Steinburg genehmigt. Vorrangig soll damit der Kulturhof in Itzehoe unterstützt werden, der von den Folgen des Herrenberg-Urteils betroffen ist. Dieses verpflichtet zur Festanstellung bisheriger Honorarkräfte, was hohe Kosten verursacht. Die Förderung dient zudem als Schritt Richtung Kreis-Musikschule: Der Kulturhof könnte eine Zweigstelle der Musikschule Glückstadt werden, über die der Trägerverein im Frühjahr entscheidet. Langfristig könnte auch die Musikschule der Volkshochschule Itzehoe hinzukommen, was eine der größten Musikschulen Schleswig-Holsteins entstehen ließe.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg