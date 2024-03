Stand: 30.03.2024 11:37 Uhr Ostermärsche in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein finden am Wochenende mehrere Ostermärsche statt. Bereits an Karfreitag zogen laut Polizei 150 Menschen von Schleswig aus zum Fliegerhorst Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg). Weitere Demos gibt es am Samstag in Wedel (Kreis Pinneberg), Eutin (Kreis Ostholstein) und Flensburg. Teilnehmende und Veranstalter wollen nach eigenen Angaben die Bundespolitik wachrütteln. Von den Organisatoren in Eutin heißt es, dass die Spannungen zwischen den Atommächten und die Gefahr eines Atomkriegs so groß wie nie sei. Die Demonstranten wollen deshalb, dass sich Berlin stärker für Friedensverhandlungen einsetzt, besonders in der Ukraine und im Gazastreifen. Außerdem fordern sie, dass Deutschland keine Waffen mehr liefert und die Ostsee nicht für Manöverübungen genutzt wird.

Am Nachmittag sind noch Ostermärsche in Kiel und Lübeck geplant. Start ist um 13 Uhr auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden und um 14 Uhr am Lübecker Rathaus. Die Veranstalter in beiden Städten rechnen zusammen mit mehreren hundert Teilnehmern. Weil für die Demos Straßen gesperrt sind, müssen Autofahrer laut Polizei mehr Zeit einplanen.

