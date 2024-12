Stand: 23.12.2024 08:31 Uhr Winterpause bei der Schlepp- und Fährgesellschaft in Kiel

Wer regelmäßig mit der Fährlinie 1 die Kieler Förde überquert, muss sich von Montag an eine Alternative suchen. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) startet nach eigenen Angaben in die Winterpause bis einschließlich Neujahr. Ab dem 2. Januar fahren die Fördeschiffe dann nach einem neuen Fahrplan. Dann wird auch der Anleger Friedrichsort wieder angelaufen. Dieser ist seit Ende Juli gesperrt. Da der Anleger im kommenden Jahr barrierefrei ausgebaut werden soll, hatte der Kampfmittelräumdienst dort nach Munition gesucht. Aufgrund einiger Funde hatte sich die Sperrung laut SFK in die Länge gezogen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2024 | 08:30 Uhr