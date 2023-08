Klimaschutz: Deutschland verfehlt wohl eigene Klimaziele

Treibhausgase tragen zur Aufheizung der Erde bei. Ähnlich wie in einem Gewächshaus entweicht die von der Erde reflektierte Sonnenwärme nicht ungehindert in Richtung Weltall, sondern wird durch die Gase auf der Erde gehalten. Bis zu einem gewissen Grad ist der Treibhauseffekt notwendig für unser Leben auf der Erde, denn ohne ihn würden strenge Minusgrade herrschen. Der von Menschen verursachte starke Anstieg von Kohlendioxid (CO2), Methan, Lachgas und anderen Treibhausgasen führt hingegen zur globalen Erwärmung. Um die Entwicklung der Gesamt-Emissionen einschätzen zu können, werden verschiedene Treibhausgase häufig in CO2-Äquivalente umgerechnet, so auch in der jährlichen Statistik des Umweltbundesamtes. Auch im Kyoto-Protokoll und im Pariser Klimaschutzabkommen dient CO2 als Referenzwert. Wenn vereinfachend von CO2-Emissionen die Rede ist, sind also meist nicht nur CO2, sondern auch entsprechend umgerechnete andere Treibhausgase gemeint.