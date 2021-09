Bundes- und Landtagswahl in MV 2021

Mecklenburg-Vorpommern wählt am 26. September 2021 einen neuen Landtag. Zeitgleich ist auch Bundestagswahl. In diesem Dossier stellen wir Ihnen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten vor, analysieren die Wahlprogramme und haben unseren Kandidatencheck verlinkt. Außerdem finden Sie hier eine Liste mit Fragen und Antworten zur Landtagswahl. Am Wahlabend läuft hier außerdem eine Extra-Ausgabe von NDR MV Live ab 17 Uhr.