Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 5: Hansestadt Rostock II

Zum Wahlkreis gehören sowohl Lütten Klein und Evershagen, die beiden ersten Neubaugebiete im Rostocker Nordwesten, als auch das ältere, seit 1950 nach und nach gewachsene Reutershagen.

So verschieden wie die Stadtteile, so verschieden sind auch die Probleme, die Wählerinnen und Wähler sehen. Das hat eine stichprobenartige Umfrage von NDR 1 Radio MV ergeben. So machten sich die Befragten unter anderem Sorgen um den Zustand von Straßen und Gehwegen, Angebote für Kinder und Jugendliche oder das als unzureichend empfundene Angebot an Parkplätzen.

AUDIO: Landtwagswahl MV, Porträt Wahlkreis 5: Hansestadt Rostock II (3 Min) Landtwagswahl MV, Porträt Wahlkreis 5: Hansestadt Rostock II (3 Min)

Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 5, Rostock II

der Landtagsabgeordnete Rainer Albrecht, SPD, der sich vor allem für gutes und bezahlbares Wohnen einsetzen will

Ilja Schramkow von der CDU, die als Ärztin Gesundheit, Familie und Bildung im Fokus hat

Claudia Schulz, Grüne, engagiert für umweltgerechte Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung

Christian Albrecht, Die Linke, der schon seit 2016 als Vorsitzender des Stadteilverbandes seiner Partei in Evershagen mitmischt

der pensionierte Polizist Michael Meister, AFD, der für mehr soziales Miteinander kämpfen will

die Schülerin Seraphine Antonia Jörn von der Tierschutzpartei, die findet, dass Jugendliche und Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind

Rechtsanwalt und FDP-Kreisvorsitzender Carl-Henning Clodius

Dozent René Eichhorn von den Freien Wählern, die sich deutlich mehr Bürgerbeteiligung wünschen

Arne Gericke für Bündnis C, der bis vor zwei Jahren Europa-Abgeordneter war

Mandy Klaschik, Die Basis – ihres Zeichens Qualitätsmanagerin in einem großen Medizintechnik-Unternehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.09.2021 | 05:00 Uhr