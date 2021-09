Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 20: Mecklenburgische Seenplatte III

Die Einwohner der Müritzregion wählen im Wahlkreis 20 in den Städten Waren, Malchow, Röbel und den Gemeinden drum herum. Vor fünf Jahren gewann dort Nadine Julitz das Direkt-Mandat für die SPD. Die 31-Jährige aus Waren tritt wieder an und bekennt sich zur Südbahn von Waren bis Karow: "Ich werde mich selber dafür einsetzen, dass die Südbahn so, wie sie jetzt besteht, noch besser ausgebaut werden kann." Thomas de Jesus Fernandes aus Schwerin kandidiert für die AfD. Der 46-Jährige sieht dringenden Handlungsbedarf: "Die Lücken schließen von West nach Ost. Die Taktung muss wieder deutlich erhöht werden, und das kann man ja prima mit dem Tourismus abstimmen, dass die Bevölkerung auch wieder etwas davon hat."

Der 41jährige CDU-Kandidat Enrico Marlow, ehrenamtlicher Bürgermeister in Grabowhöfe, will sich ebenfalls für den Erhalt und Ausbau der Südbahn engagieren. Elke-Annette Schmidt aus Malchow kandidiert für die Linken. Die 64-jährige Ingenieurin ist selbst Mitglied der Bürgerinitiative Südbahn. Ziel müsse es sein, dass die Bahn wieder täglich verkehre und nicht nur für Touristen genutzt werde. Für den Unternehmer Jörg Krüger – der 50-Jährige tritt für die Freien Wähler an – gehört die Südbahn zu den ureigensten Themen: „Das ist ein Thema der Freien Wähler. Da kämpfen wir schon seit Jahren dafür, dass wir die Südbahn erhalten, definitiv."

Besserer Nahverkehr, Ausbau der Südbahn – dafür stehen die Grünen grundsätzlich. Ihre Kandidatin ist die 60-jährige Ingenieurin Erem Bischoff aus Jabel: „Ich habe mich aufstellen lassen, weil die Grünen eine gute Politik machen und ich denke, dass wir das auch beweisen werden, wenn wir wieder in den Landtag einziehen. Und das ist unser Ziel." Den Zeigefinger erhebt aber Michael Weber von der FDP. Die Partei des 46-jährigen Kaufmanns aus Waren bekennt sich zur Südbahn: „Aber man muss auch auf lange Sicht planen. Man kann das nicht übers Knie brechen. Man muss gucken in welchem Verhältnis Kosten und Nutzen sind.“ Der 56-jährige Fotograf Mirko Runge aus Peenehagen kandidiert für die Basis. Er steht mit seiner Partei für mehr Basisdemokratie vor allem durch Volksabstimmungen.

