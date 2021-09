Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 18: Ludwigslust Parchim II

Der Wahlkreis 18 befindet sich im Herzen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Dazu gehören die Städte Stralendorf, Wittenburg sowie Hagenow zusammen mit dem Amt Hagenow-Land. Mehr als 33.000 Menschen sind wahlberechtigt.

Wir haben mit einigen Wählerinnen und Wählern gesprochen, was sie kurz vor der Landtwagswahl bewegt. "Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Ausbau von Radwegen zum Beispiel. Also auch Infrastruktur hängt damit zusammen, wenn es bessere Radwege gäbe", sagt Verkäuferin Annika Maier. "Unsere Schüler haben wenig Allgemeinwissen. In der Schule sind sie wahrscheinlich in ihrem Fach speziell ganz gut, aber wenn es nachher in die Breite geht, dann funktioniert vieles nicht", findet Torsten Poschmann, der Fahrschullehrer ist. "Allgemein sollte viel mehr für Kinder geschaffen werden, auch so die Spielplätze, ich finde die sind immer so ausgerichtet, dass es entweder für ganz Kleine was ist oder Große, aber nicht so, dass die Masse angesprochen wird. Oder Allgemein, viel mehr für Kinder oder so, das ist die Zukunft", findet Stefanie Schulte.

Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 18

Elisabeth Aßmann von der SPD – die 31-jährige Agrarökonomin ist Vorsitzende des Agrar- und Umweltausschusses, will Tierwohl und Lebensmittel aus der Region voranbringen - und sie auch in unseren Kitas und Schulen anbieten.

Dietmar Speßhardt von der CDU – der 60-jährige Optiker aus Hagenow setzt sich für weniger Bürokratie vor allem in Behörden ein und will die Digitalisierung im Bildungsbereich ausbauen.

Für die AfD kandidiert Birgit Bloch. Ihre Ziele bei der Energiepolitik: weniger auf Wind- und Solarenergie setzen und Kinder fördern, etwa mit Schulschwimmprojekten.

Bündnis 90/Die Grünen schicken Andreas Katz ins Rennen. Der 66-jährige Pädagoge und Informatiker will landwirtschaftliche Unternehmen bei den Herausforderungen durch den Klimawandel unterstützen.

Für die Freiparlamentarische Allianz kandidiert Odin Knade – der 24-Jährige will die politische Teilhabe von Dörfern stärken, bessere Straßen und schnelleres Internet.

Außerdem dabei:



Sebastian Höhn von der FDP.

Für Die Linke ist im Wahlkreis 18 Stefan Lamp aufgestellt,

für die Basisdemokratische Partei Deutschland startet Jana Andrees und

die Freien Wähler schicken Rainer Wilmer ins Rennen um die begehrten Plätze im neuen Landtag in Mecklenburg-Vorpommern.

