Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 10: Wismar

Der Wahlkreis 10 ist einer von dreien in Nordwestmecklenburg - und ist identisch mit dem Stadtgebiet von Wismar. Insgesamt sind hier etwa 34.000 Menschen wahlberechtigt. NDR 1 Radio MV hat einige Wählerinnen und Wähler befragt, welche Themen ihrer Meinung nach in Wismar wichtig sind.

Christiane Titze: "Es sind eigentlich die Themen, die glaube ich, eigentlich schon immer auch so bisschen aktuell waren: So mit Veranstaltungen - Gastronomie. Dass so etwas auch länger auf hat. Dass man soetwas auch ein bisschen zentraler veranstalten kann. Aber da gibt es immer wieder Probleme mit der Lärmbelästigung - oder Uhrzeit und so weiter und so fort. Ich fände es gut, wenn es alles so'n bisschen Jüngeren-gerechter wäre. Dass öfter doch mal etwas auf dem Markt ist." Sandro Feistkorn: "Öffentliche Verkehrsmittel. Ein bisschen günstiger - ein bisschen mehr. Da müssen Subventionen rein. Da müssen Gelder reingesteuert werden, damit das günstiger wird."

Martina Fischer: "Die Stadt muss einfach grüner werden. Wir haben hier viel zu viel Beton. Rundum haben wir ein paar schöne Flecken - mit Lindengarten und so. Aber hier direkt im Stadtzentrum ist es einfach zu öde." Jan Morgenstern: "Die Stadterhaltung zum Beispiel, also der historischen Bausubstanz auch. Und dann natürlich auch die normale Finanzierung von Schulen, von öffentlichen Einrichtungen. Dass die Mieten entsprechend verträglich bleiben. Dass also Wismar nicht zu einer Investoren-Stadt wird, sondern dass die Innenstadt belebt bleibt, dass da halt Bürger wohnen."

Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 10 in Wismar

Der 53-jährige Tilo Gundlack von der SPD ist schon seit 10 Jahren Mitglied des Landtages. Der gelernte Koch will nach der Pandemie auf einen gesunden finanziellen Kurs zurück.

Der 29-jährige Tom Brüggert, CDU, sitzt schon seit 7 Jahren in der Wismarer Bürgerschaft und will eine besser Ausstattung der Komunen.

Für Die Linke geht Horst Krumpen ins Rennen. Der 55-jährige ist Vorsitzender des ADFC und will mehr Radwege bauen.

René Fuhrwerk vertritt die Grünen. Der 42-jährige Software-Ingenieur ist beruflich auch als Berater für Geflüchtete tätig.

Der 50-jährige Jens-Holger Schneider sitzt für die AfD im Landtag. Der Selbstständige setzt sich unter anderem für den Erhalt des Werftstandortes ein.

René Domke ist Spitzenkandidat der FDP. Der 49-jährige will sich für mehr Lehrer und eine bessere Schulbildung einsetzen.

Weitere Kandidaten: Sophie Rahn für die Freien Wähler,

Bernhard Schubach für die Piraten-Partei,

Angelika Scheumann für dieBasis und

Paul Lehmbecker für die FPA.

Als Einzelbewerber geht Gerald Wolter ins Rennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.09.2021 | 05:00 Uhr