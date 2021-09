TV-Duell im NDR: Schaltet Sack gegen Schwesig auf Angriff?

Das Wahlduell zwischen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und dem CDU-Spitzenkandidaten Michael Sack können Sie am Dienstag, 14. September, von 21 bis 22 Uhr im NDR Fernsehen, im Radio bei NDR 1 Radio MV sowie in der kostenlosen NDR MV App und im Livestream auf www.ndr.de/mv verfolgen. Moderiert wird das Duell von NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz.



Die Gesprächsrunde zwischen Horst Förster (AfD), Simone Oldenburg (Die Linke), René Domke (FDP) und Anne Shepley (Grüne) übertragen wir am Dienstag, 14. September, von 18 bis 19 Uhr im NDR Fernsehen in Mecklenburg-Vorpommern, auf NDR 1 Radio MV sowie in der kostenlosen NDR MV App und im Internet unter www.ndr.de/mv. Moderiert wird die Gesprächsrunde von den NDR Moderatoren Simone Stichler und Thilo Tautz.