Im Porträt: René Domke will die FDP zurück in den Landtag führen Stand: 11.09.2021 06:42 Uhr Nach zehn Jahren Abwesenheit wollen die Liberalen zurück in den Landtag in Schwerin. Spitzenkandidat René Domke geht dafür in den Wahlkampf-Nahkampf mit den Wählern.

Gelb-violette Fahnen, die FDP hat einen Wahlkampfstand aufgebaut am Rathaus in Wismar. René Domke muss sich so manches anhören. Einer der Interessierten erklärt Domke, wie böse mit der AfD umgegangen werde, der andere beschimpft die FDP, seine Rente sei zu gering, die Parteien müssten mehr für die Arbeiter machen, aber da sei die FDP ja noch nie hilfreich gewesen. Nur von den Zielen der Liberalen will kaum jemand etwas hören.

Rückenwind durch den Bundestrend

Dabei steht der FDP-Stand - aus Sicht des Spitzenkandidaten René Domke - in Wismar im regionalen FDP-Kernland. Der 49-jährige Domke macht hier seit Jahren Kommunalpolitik. Beim Spaziergang mit ihm durch die Wismarer Innenstadt wird Domke dann auch ständig mit freundlichem Nicken und einem aufmunternden Lächeln begrüßt. Viele Wismarer kennen ihn als Kommunalpolitiker. Die landesweiten Umfragen sehen aus Sicht der FDP gar nicht so schlecht aus. Die FDP könnte den Sprung in den Landtag durchaus schaffen. Auf die Frage ob dies am hiesigen Personal oder am Bundestrend liege, ist Domke sehr ehrlich: Natürlich helfe der Bundestrend, es sei gut, dass es den Rückenwind aus Berlin gebe.

Hohe politische Ziele

Domke ist seit rund zehn Jahren Landesvorsitzender der FDP in Mecklenburg-Vorpommern. Politisch hat er hohe Ziele. Er sieht durchaus Chancen, dass seine Partei in einer Koalition Regierungsverantwortung übernimmt. Er selbst kann sich vorstellen, Finanzminister zu werden - als Finanzbeamter liege ihm das, sagt er. Auch das Wirtschafts- oder das Bildungsministerium würden ihn reizen - aber nur, wenn es ausreichend finanzielle Mittel für das Ressort gebe.

Gesprächsbereit für fast alle anderen Parteien

Politisch sieht Domke am meisten Gemeinsamkeiten der FDP mit der CDU. Aber er würde auch mit fast allen anderen Parteien über eine Zusammenarbeit sprechen, natürlich erst nach der Wahl am 26. September. Falls es nicht zu einer FDP-Regierungsbeteiligung kommt, will Domke allerdings zurück in seinen Beruf. Für einen Platz auf den Oppositionsbänken will er den nicht aufgeben.

