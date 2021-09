Nach Rücktritten bei der CDU - Ex-Parteichef Rehberg übernimmt Stand: 27.09.2021 19:50 Uhr Nach einem "katastrophalen" Abend für die CDU bei der Landtagswahl in MV haben Michael Sack und Wolfgang Waldmüller ihre Ämter als Partei-Vorsitzender und Generalsekretär abgegeben. Eckhardt Rehberg übernimmt übergangsweise und steht für eine erneute Regierungszusammenarbeit zur Verfügung.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern muss nach dem Wahl-Debakel bei der Landtagswahl mehrere Spitzenämter neu besetzen. Sowohl der Landesvorsitzende, Michael Sack, als auch der bisherige Fraktionsvorsitzende und Generalsekretär, Wolfgang Waldmüller, sind am Tag nach der Wahl von ihren Ämtern zurückgetreten. Die CDU hatte am Sonntag mit 13,3 Prozent ihr historisch schlechtestes Landtagswahlergebnis im Land eingefahren.

Zukunft der Landes-CDU offen

In einer persönlichen Pressemitteilung erklärte Sack, dass das Wahlergebnis eine eindeutige Sprache spreche. Er übernehme für das Ergebnis die Verantwortung. Sack spricht in seinem Statement von einem personellen Neuanfang und die richtige politische Weichenstellungen für die kommende Bundestagswahl. Sack wird als Landrat nach Vorpommern-Greifswald zurückkehren.

Rehberg: CDU steht für Regierung bereit

Übergangsweise übernimmt nun wieder Ex-Parteichef Eckard Rehberg nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag die Aufgaben des Landesvorsitzenden. Trotz der personellen Ungewissheit stünde die CDU für eine erneute Regierungszusammenarbeit mit der SPD bereit. Laut Rehberg hat sich der erweiterte Parteivorstand am Montagabend dafür ausgesprochen, in Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten zu gehen, sollte die SPD der CDU diese anbieten.



