NDR MV LIVE um 13:30 Uhr: Kinder und Jugendliche wählen bei U18-Bundestagswahl Stand: 17.09.2021 11:38 Uhr Neun Tage vor der Bundestagswahl können heute Kinder und Jugendliche bei der U18-Bundestagswahl ihr Votum abgeben - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Stimme entscheidet nicht über die Zusammensetzung des Bundestages. Vielmehr soll die U18-Wahl Fragen und Wünsche der jungen Generation ins Zentrum des öffentlichen Interesses rücken. Dazu senden wir um 13:30 Uhr ein NDR MV LIVE

Nach Angaben des Deutschen Bundesjugendrings zeichnet sich bei der U18-Bundestagswahl in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung ab. Mehr als 2.200 Wahllokale sind demnach registriert - in Jugendtreffs, auf Spielplätzen, in Feuerwachen, Bibliotheken, Gemeindehäusern und Schulen. Die große Beteiligung spiegele das Interesse an Politik bei der jungen Generation wider, hieß es von den Veranstaltern. Dies zeige, dass sich Kinder und Jugendliche für die parlamentarische Demokratie ins Zeug legen.

Seit 1996 gibt es die U18-Bundestagswahl

Die U18-Bundestagswahl 2021wird vom Deutschen Bundesjugendring koordiniert und vom Bundesfamilienministerium sowie der Bundeszentrale für Politische Bildung gefördert. Die U18-Wahlen werden seit 1996 in Berlin stets neun Tage vor dem offiziellen Wahltermin abgehalten. Die Kinder und Jugendlichen kümmern sich dabei selbst um den Betrieb der Wahllokale und sie organisieren Diskussionen mit Politikern über Themen, die sie bewegen.

Alle Minderjährigen in Deutschland können mitmachen

Die selbstbestimmte Meinungsbildung und die Auseinandersetzung mit dem politischen System sind laut dem Bundesjugendring das Herzstück des Projekts U18. Am U18-Wahltag sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse werden in eine Software eingegeben und gesammelt veröffentlicht. Alle Minderjährigen, die sich in Deutschland aufhalten, können sich daran beteiligen.

