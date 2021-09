Landeswahlleiterin: Briefwähler müssen sich jetzt sputen

Stand: 20.09.2021 13:20 Uhr

Wer bei der Bundestags- und Landtagswahl am kommenden Sonntag (26. September) per Brief abstimmen möchte, sollte dies nun zügig tun. Dazu ruft die Landeswahlleiterin von Mecklenburg-Vorpommern, Gudrun Beneicke, die Wählerinnen und Wähler auf.