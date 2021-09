Bundestagswahl: SPD knapp zwei Prozentpunkte vorn Stand: 26.09.2021 22:43 Uhr Laut einer aktuellen Hochrechnung liegen SPD und CDU im Bund inzwischen 1,8 Prozent auseinander. In Mecklenburg-Vorpommern stimmten die meisten Wähler bei der Bundestagswahl offenbar für die SPD.

Der aktuellen Hochrechnung zufolge liegen CDU und SPD 1,8 Prozentpunkt auseinander. Infratest dimap sieht die CDU bei 24,1 Prozent, die SPD bei 25,9. Die Grünen kommen auf 14,7 Prozent, die AfD auf 10,4, die FDP auf 11,5 Prozent. Die Partei Die Linke verharrt bei 5,0 Prozent. 8,4 Prozent der abgegebenen Stimmen gehen an andere Parteien.

CDU-Debakel bei Bundestagswahl in MV

In Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich bei der Bundestagswahl ein Sieg der SPD ab. Laut einer aktuellen Hochrechnung liegen die Sozialdemokraten mit 29,6 Prozent der Zweitstimmen an der Spitze. Dahinter lag die AfD mit 18,4 Prozent. Die CDU stand bei 17,6 Prozent. Damit droht den Christdemokraten, die 2017 im Nordosten 33,1 Prozent der Zweitstimmen und alle sechs Direktmandate holten, wie bei der Landtagswahl ein Debakel. Die SPD kann sich dagegen freuen, dass sich ihr Stimmenanteil fast verdoppelt hat. Die Linke stand als viertstärkste Kraft bei 10,9 Prozent und muss demnach deutliche Verluste hinnehmen. Leichte Zuwächse erzielen bei der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern laut Hochrechnung FDP und Grüne. Die FDP kommt auf 8,2 Prozent, die Grünen auf 7,4 Prozent.

Auswertung nach Wahlkreisen

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten sich, was die Erststimmen betrifft, in den Wahlkreisen Mecklenburg-Vorpommerns ausschließlich Kandidaten der CDU durchgesetzt. Angela Merkel war dabei bei den Wählerinnen und Wählern besonders beliebt. Sie holte in ihrem Wahlkreis (Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I) sogar 44 Prozent der Stimmen. Eckhardt Rehberg (Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III) kam 2017 auf knapp 38 Prozent, wie Angela Merkel tritt er nicht mehr an. Die anderen Bewerberinnen und Bewerber der Union in Mecklenburg-Vorpommern kamen bei der Bundestagswahl 2017 auf rund 30 Prozent.

