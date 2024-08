Stand: 04.08.2024 18:49 Uhr Tempolimit-Schild fehlt: Geblitzte Autofahrer sollen Einspruch erheben

Am Sonntagnachmittag haben sich mehrere Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil sie auf der L22 in Höhe Hinrichshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Richtung Graal-Müritz scheinbar grundlos geblitzt worden waren. Sie gaben an, dass sie keine Geschwindigkeitsbegrenzung wahrgenommen hätten. Als die Polizeibeamten die Strecke überprüften, stellten sie fest, dass das Schild, dass die Geschwindigkeit auf maximal 50 Kilometer pro Stunde begrenzen sollte, entfernt worden war.

Laut Polizei ist ein Ersatzschild am späten Sonntagnachmittag aufgestellt worden. Sie rät betroffenen Autofahrern, die bis 17 Uhr vom Blitzer bei Hinrichshagen Richtung Graal-Müritz erfasst worden sind, Online-Pressemeldungen der Polizei, aber auch des NDR und anderer Medien zu speichern. Diese Presseberichte könnten im Falle des Einspruches gegen einen Bußgeldbescheid sehr hilfreich sein, so eine Polizeisprecherin. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines möglichen Diebstahls des Schildes gegen Unbekannt.

