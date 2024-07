Stand: 10.07.2024 15:08 Uhr Rostock Seawolves verpflichten litauischen Nationalspieler

Der litauische Basketballer und Nationalspieler Aigars Skele wechselt zu den Rostock Seawolves. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, hat der Point Guard einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Zuletzt spielte der 30-Jährige bei Stal Ostrow Wielkopolski in Polen. Bundesliga-Erfahrung sammelte er bereits in der Spielzeit 2021/22 in Würzburg.

"Aigars wird uns mit seinen Führungsqualitäten und seiner Erfahrung auf der Point-Guard-Position sehr helfen», sagte Seawolves-Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz.

