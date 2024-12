Live dabei sein: Kochbuch-Premiere beim Anglerstammtisch Stand: 03.12.2024 09:41 Uhr Den Angel-Podcast "Rute raus, der Spaß beginnt" gibts jetzt auch als Kochbuch. Heinz Galling, NDR Angelexperte, stellt die 33 Rezepte vor. Heute Abend live.

Rezepte raus, der Spaß beginnt! NDR Angelexperte Heinz Galling stellt sein neues Kochbuch vor: „Rute raus! Der Spaß beginnt. Das Kochbuch – aufgetischt von Heinz Galling“. Darin gibts 33 leckere Rezepte von Aal bis Zander und zurück. Deshalb veranstalten wir einen Anglerstammtisch Spezial im Landesfunkhausfoyer in Schwerin. Mit dabei sind unter anderen Fischsommelier André Domke, Chefkoch Moritz Freudenthal und Angellegende Horst Hennings. Livemusik kommt von den Mighty singing Fishermen. Es wird natürlich nicht nur geredet, sondern auch mal ein Happen probiert. Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern nur in der NDR MV Appzu gewinnen.

Sie wollen beim Anglerstammtisch Spezial am 3. Dezember 2024 im NDR Landesfunkhaus in Schwerin dabei sein? Schauen Sie zu, im Livestream am Abend auf dieser Seite.

