Stand: 26.01.2023 13:42 Uhr Peter Jagla

…man es dann nicht nochmal (besser) machen kann. Authentischer geht doch nicht!

Mein schlimmstes Live-Erlebnis:

Eine Schalte während der Landtagswahl in Nieders achsen. Wir haben von einem Volksfest geschaltet. Plötzlich kommt ein etwas angetrunkener Mann auf mich zu und quatscht mich voll. Parallel höre ich die Regie mit Kommandos auf dem Ohr, die nicht für mich gedacht sind. Heilloses Durcheinander – und so sah das dann auch im Fernsehen aus. Das sind die Situationen, wo ich "Live ist gut, weil…" anders beantworten würde.

Was magst du an dir?

Meinen Freundeskreis!

Welche Lebensweisheit beschreibt dich am besten?

Live life to the fullest!

Was ist deine größte Schwäche?

…weiße Schokolade. Ach: Und Reisen. So viel und oft es geht.

Dein Kindheitsheld?

…mein Opa. Der war Feuerwehrmann (und ich später dann auch)!

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

…Graal-Müritz! Kindheitserinnerung! Auf dem Campingplatz habe ich gefühlt meine halbe Jugend verbracht! (Inklusive Sonnenuntergänge und unerlaubte Lagerfeuer am Strand!)

Welche drei Songs haben Dich bis jetzt durch Dein Leben begleitet:

Drei F, bitte: Fairytale of New York (bestes All-year-round-Weihnachtslied!), Father and Son (bestes All-year-round-Lagerfeuerlied) und Follow the Sun (bestes Everyday-Sonnenuntergangslied)

Mit wem würdest Du gern einen Tag tauschen?

Alexander Gerst oder Matthias Maurer (wenn sie noch im Weltall wären). Alternativ nehme ich auch Spenden an, um als Tourist mal hochzufliegen.

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

"Das haben wir aber schon immer so gemacht!"

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

Witze unter der Gürtellinie.