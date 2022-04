Franziska Amler

…schneller und aktueller geht nicht.

Mein schlimmstes Live-Erlebnis:

…Schlimm ist was anderes. Aber wenn man nicht hört, was der Reporter vor Ort sagt und reagieren soll, ist es schon undankbar. Betrunkene Fans sind auch immer eine Herausforderung;-)

NDR MV Live ist…

…spontan, abwechslungsreich, informativ und von hier.

Was magst du an dir?

…ich versuche stets das Positive zu sehen.

Welche Lebensweisheit beschreibt dich am besten?

…bei schwierigen Entscheidungen versuche ich immer, den Rat eines guten Freundes zu befolgen…„Den Mutigen gehört die Welt“

Was ist deine größte Schwäche?

…ich erzähle zu viel, aber das ist wahrscheinlich Berufskrankheit.

Dein Kindheitsheld?

…Aladin. Dieser fliegende Teppich ist schon verdammt cool.

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

…Jedes Mal, wenn ich meine Comfort Zone verlasse.

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

…in einem Land, „wo andere Urlaub machen“, kann man ja irgendwie gar nicht am falschen Ort sein. Aber zu Hause in Vorpommern ist es natürlich am schönsten ;-)

Welche drei Songs haben Dich bis jetzt durch Dein Leben begleitet:

…Ironic (Alanis Morissette), Don’t Stop Believin’ (Journey), How Will I Know (Whitney Houston)

Mit wem würdest Du gern einen Tag tauschen?

…mit einem Reisejournalisten.

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

…kein bestimmter Satz, aber Jammern finde ich generell ganz schlimm.

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

…oft sind es einfach nur witzige Situationen im Alltag.

Was ist eine Sünde wert:

…die Liste ist lang, aber ein Dessert geht immer.