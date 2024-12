Zwischenfall in Ostsee: Schoss russisches Schiff auf Bundeswehr-Hubschrauber? Stand: 04.12.2024 14:20 Uhr Am Rande eines NATO-Gipfels hat die deutsche Außenministerin über einen Zwischenfall zwischen einem Bundeswehr-Hubschrauber und einem russischen Schiff in der Ostsee berichtet. Demnach soll geschossen worden sein. Das Verteidigungsministerium bestätigt den Fall nicht.

In der Ostsee ist es möglicherweise zu einem Zwischenfall mit einem russischen Schiff und einem Bundeswehr-Hubschrauber gekommen. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Rand des NATO-Gipfels in Brüssel davon berichtet. Demnach habe die Besatzung des russischen Schiffes mit Signalmunition auf den Hubschrauber geschossen. Signalmunition wird eigentlich nur in Notsituationen verwendet.

Keine Bestätigung vom Verteidigungsministerium

Wann und wo genau es zu dem Zwischenfall kam, ist bisher nicht bekannt. Der Hubschrauber sei zur Aufklärung unterwegs gewesen, hieß es. Weitere Details nannte die Außenministerin nicht. Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums wollte sich nicht zu dem Fall äußern. Regelverstöße auf See oder im Luftraum kämen immer mal wieder vor, so der Sprecher. Die Pressestelle der Luftwaffe wusste auf Anfrage von NDR 1 Radio MV nichts von einem Zwischenfall.

Sabotage an Datenkabel in Ostsee

In letzter Zeit nehmen die Spannungen im Ostseeraum zu. Zuletzt waren im November innerhalb kurzer Zeit zwei Datenkabeln in der Ostsee beschädigt worden. Baerbock kündigte im Zusammenhang mit den Vorfällen an, die Überwachung von kritischer Infrastruktur in der Ostsee verstärken zu wollen. Die genaue Ursache für die Defekte an den Kabeln zwischen Finnland und Deutschland sowie Schweden und Litauen ist noch unklar, es wird Sabotage vermutet.

