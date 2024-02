Zinnowitz: Polizei sucht Zeugen nach Unfall am Bahnhof

Am Bahnhof Zinnowitz ist am Sonnabendmorgen eine 67-jährige Frau von einem E-Scooter Fahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann aus einem Zug gestiegen und fuhr mit dem Roller den Bahnsteig entlang, dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Frau. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Und er trug einen Kapuzenstrickjacke in der Farbe Magenta. Er soll am Bahnhof Greifswald Süd in den Zug nach Zinnowitz gestiegen sein.

