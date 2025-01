Ziehung der Glücksrakete 2024: Das sind die Gewinnzahlen Stand: 06.01.2025 19:14 Uhr Die Gewinnzahlen der Glücksrakete 2024 sind ausgelost. Bei der Endziffernlotterie haben Sie die Chance auf bis zu 250.000 Euro.

Mit sieben Richtigen gewinnen Sie bei der Glücksrakete 250.000 Euro. Entscheidend sind bei der Endziffernlotterie die Losnummern. Wenn die letzten Ziffern mit den gezogenen Gewinnzahlen in der richtigen Reihenfolge übereinstimmen, haben Sie gewonnen. Hatten Sie Glück?

5 Euro: 1

10 Euro: 7 0

100 Euro: 6 6 5

1.000 Euro: 9 4 4 2

Fiat 500 (E-Auto): 6 6 2 5 4

250.000 Euro: 2 8 4 7 5 4 8

Alle Angaben ohne Gewähr

Kurz nach Silvester findet in jedem Jahr die Auslosung der Glücksrakete statt. Am 6. Januar 2025 wurden die Zahlen für die Endziffernlotterie der Glücksrakete 2024 gezogen. Die Lotterie wird gemeinsam von den Lotto-Gesellschaften in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen veranstaltet.

