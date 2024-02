Stand: 11.02.2024 08:49 Uhr Wismar: Warnung vor Hochwasser

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) warnt vor einer Sturmflut an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Im Laufe des Sonntags werden Wasserstände in der Lübecker Bucht von bis zu 110 cm über dem mittleren Wasserstand erwartet. Die Messwerte von 9:00 Uhr liegen wenige Zentimeter über der Prognose. Ab einem Wasserstand von 125 cm über Normal würden von der Hansestadt Wismar Sandsäcke bereitgestellt. Die Stadtverwaltung rät aber dazu, Autos aus dem hochwassergefährdeten Gebiet am Hafen zu entfernen. An der Küste Mecklenburg-Vorpommerns werden bis zu 90 cm über dem mittleren Wasserstand erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.02.2024 | 09:00 Uhr