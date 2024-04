Stand: 24.04.2024 17:05 Uhr Wismar: Eppendorf stoppt Produktion - mehr als 20 Entlassungen

Der Eppendorf-Konzern hat angekündigt, die Pipetten-Produktion in seinem Werk in Wismar zu stoppen. Etwas mehr als 20 Mitarbeitende sollen Ende Juni entlassen werden. Eppendorf hatte die Halle am Stadtrand von Wismar erst vor zwei Jahren gekauft und wollte dort 20 Millionen Euro investieren. Langfristig war von mehr als 600 Arbeitsplätzen die Rede. Bis zu einer Milliarde Pipetten sollten jährlich vom Band laufen. Nun sollen die technischen Anlagen wieder abgebaut werden. Das Gebäude wolle der Konzern aber weiter als Logistikzentrum nutzen, so ein Sprecher des Unternehmens.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg