Stand: 29.06.2024 07:26 Uhr Wismar: Brand in Mehrfamilienhaus

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist in der Nacht zu Sonnabend im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Gegen 1:30 Uhr wurde die Feuerwehr verständigt, alle Bewohner mussten das Haus mit fünf Stockwerken verlassen. Nach Polizeiangaben breitete sich der Brand vom Keller auf eine Wohnung im Erdgeschoss aus. Nach den Löscharbeiten ist diese eine Wohnung nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Mieter im Haus in der Erich-Weinert-Promenade konnten in ihre Wohnungen zurück. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

