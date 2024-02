Stand: 27.02.2024 16:19 Uhr Warnowwerft und Neptun-Smulders: Mietvertrag kurz vor Abschluss

Der Mietvertrag zwischen dem Marinearsenal "Warnowwerft" und dem Unternehmen Neptun-Smulders stehe kurz vor dem Abschluss. Das sagte der Betriebsleiter der Neptun Werft, Claasen. Nach dem Umbau der bundeseigenen Arsenalfläche in Rostock Warnemünde will Neptun-Smulders dort Konverterplattformen für Offshore Windparks bauen. Spätestens Anfang des zweiten Quartals werde der Mietvertrag unterzeichnet. Dann soll auf dem Gelände unter anderem ein neuer Schwerlastkai gebaut werden. Offen sei dagegen noch, wer die erforderliche Vertiefung der Warnow im Bereich der Werft auf das Niveau des Seekanals übernimmmt, so Lars Gunnar Claasen. Diese sei Voraussetzung für die Montage der fast 50 Meter hohen Plattformen. 2027 soll der Bau der ersten Konverterplattform starten. 2040 endet der Mietvertrag.

