Warnig: Idee zur Klimastiftung kam von Nord Stream 2 Stand: 24.01.2025 14:34 Uhr Der ehemalige Chef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, sagt derzeit im parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Schwerin aus. Dort geht es um die Frage, ob es russischen Einfluss auf das Handeln der Landesregierung gab.

von Michael Klingemann, Frank Breuner und Anna-Lou Beckmann

Matthias Warnig trägt einen blauen Anzug, dazu ein weißes Hemd. Er antwortet kurz und direkt. Er spricht mit leiser Stimme. Die Journalisten auf der Pressetribüne haben streckenweise Mühe, ihn akustisch zu verstehen. Doch das, was er im Plenarsaal des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern sagt, sorgt stellenweise für ein leichtes Raunen im Raum.

Umstrittene Klimastiftung im Zentrum

Matthias Warnig, der einstige CEO der Nord Stream 2 AG, muss sich über Stunden den Fragen der Obmänner im Untersuchungsausschuss in Schwerin stellen. Sie wollen herausfinden, wie groß der Einfluss Russlands auf das Regierungshandeln der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern war - rund um die Fertigstellung der Ostseepipeline. Dabei im Zentrum: Die umstrittene Klimastiftung. Sie wurde 2021 vom Land auf den Weg gebracht und half später dabei die amerikanischen Sanktionen zu umgehen. Doch wo entstand die Idee für dieses Konstrukt - in Schwerin oder möglicherweise in Russland?

Idee zur Gründung von Landesregierung ohne Bedenken aufgenommen

Auf Nachfrage führt Warnig aus: "Wir haben verschiedene Möglichkeiten sondiert, in meiner Wahrnehmung kam der erste Gedanke der Stiftung aus unserer Rechtsabteilung." Auf nochmalige Nachfrage wird klar: Gemeint ist die Rechtsabteilung der Nord Stream 2 AG, die nach Bekanntwerden der amerikanischen Sanktionen gegen die Ostseepipeline nach Lösungen gesucht habe. Im weiteren Verlauf wurde die Idee der Stiftung auch der Landesregierung vorgestellt - zunächst dem damaligen Energie- und heutigen Innenminister Christian Pegel (SPD).

Am 05. November 2020 habe Warnig dann gemeinsam mit Pegel die Idee Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterbreitet. Schwesig habe sie "professionell geschäftsmäßig" aufgenommen und keine Bedenken geäußert. Im April 2022 hieß es aus der Staatskanzlei: "Die Idee zur Gründung ist innerhalb der Landesregierung vom damaligen Energieminister Christian Pegel entwickelt worden."

Warnig: Nie mit Putin über Stiftung gesprochen

Mit Putin habe sich Warnig zwar mehrfach zum Stand der Bauarbeiten von Nord Stream 2 ausgetauscht - über die Stiftung habe er mit dem russischen Präsidenten allerdings nie gesprochen. Warnig stellte direkt zu Beginn seiner Befragung klar, dass er keine Unterlagen mehr aus seiner Zeit bei Nord Stream 2 habe. Im vergangenen Jahr hatte er seine Arbeit für die Tochterfirma des russischen Staatskonzerns Gazprom beendet. Jetzt sei er Rentner, sagt er.

Eigentlich hätte heute auch SPD-Altkanzler Schröder im Untersuchungsausschuss aussagen sollen, er hatte kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt. Seine Befragung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.01.2025 | 15:00 Uhr