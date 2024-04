Stand: 01.04.2024 13:49 Uhr Warnemünde: Unbekannte stehlen Tresor aus "Teepott"

Unbekannte haben während eines nächtlichen Einbruchs einen Tresor aus dem sogenannten Teepott in Rostock-Warnemünde entwendet. Die Tatverdächtigen gelangten in der Nacht zum Ostermontag mit Einsatz von Gewalt über die Terrasse in das Gebäude an der Strandpromenade, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Bargeld die Täter mit dem Tresor entwendeten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

