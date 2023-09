Vor dem Gipfel in Berlin: Bund plant Zugeständnisse für Bauherren Stand: 25.09.2023 14:18 Uhr Weil die Baubranche kriselt und der Wohnungsbau stockt, treffen sich Politiker und Verbände heute zum Bau-Gipfel in Berlin. Im Vorfeld einigte sich die Bundesregierung bereits auf Zugeständnisse, um der Branche zu helfen.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) kommen heute mit Vertretern der Immobilienbranche zu einem Wohnungsbaugipfel im Berliner Kanzleramt zusammen. Bei dem Treffen wollen sie Impulse für den Wohnungsbau geben. Das Bauen soll einfacher und Familien und Bedürftige sollen besonders gestützt werden. Bereits im Vorfeld einigte sich die Bundesregierung laut den Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen auf einige Punkte. So nimmt sie unter anderem vorerst Abstand vom sogenannten EH-40-Energiesparstandard, der ab 2025 für Neubauten vorgesehen war und der für Bauherren mit deutlichen Kosten verbunden ist. Auch auf ihren Einsatz für eine Sanierungspflicht auf EU-Ebene verzichtet die Bundesregierung.

Baukredite für mehr Familien

Weiterhin will der Bund die Einkommensgrenze für jene anheben, die aus dem KfW-Förderprogramm "Wohneigentum für Familien" gefördert werden können. Das Limit soll von 60.000 Euro auf 90.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen steigen. Auch an die im Zuge des Heizungsgesetzes geplanten Fördersätze für den Heizungstausch will die Bundesregierung noch einmal rangehen: Der maximale Fördersatz soll von 70 auf 75 Prozent steigen. Der sogenannte Speed-Bonus, der gewährt wird, wenn Heizungen vorzeitig klimafreundlich ersetzt werden, steigt für die Jahre 2024 und 2025 von 20 auf 25 Prozent und soll nicht nur Eigentümern im Eigenheim, sondern auch Wohnungsunternehmen und Vermietern zustehen.

Links Regierung weitet Bauförderung aus

Umbau von Gewerbeimmobilien zu Wohnraum

Unterstützen will die Ampelkoalition zudem Käufer von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden sowie den Umbau von Gerwerbeimmobilien zu Wohnraum. Außerdem soll in Städten und Kommunen "mit angespannten Wohnungsmärkten" der Bau von bezahlbarem Wohnraum vereinfacht und beschleunigt werden. Dafür soll zum Beispiel das Baugesetzbuch um eine bis Ende 2026 befristete Sonderregelung ergänzt werden.

Zu wenig Neubauten

Das größte Problem der Baubranche ist derzeit, dass zu wenig gebaut wird. Stark gestiegene Finanzierungs- und Baukosten haben den Neubau in Deutschland ausgebremst. In der gesamten Branche wurde dem Statistischen Bundesamt zufolge im Juli 2023 der Bau von 21.000 Wohnungen genehmigt. Das entspricht einem Einbruch von 31,5 Prozent oder 9.600 gegenüber dem Vorjahreswert. Nach Einschätzung des Eduard-Pestel-Instituts für Systemforschung ist die Wohnungsnot in Deutschland so groß wie seit 20 Jahren nicht. Laut einer Studie des Instituts fehlen in der Bundesrepublik mehr als 700.000 Wohnungen - besonders im preisgünstigen Bereich. Bei Einfamilienhäusern ist die Lage ähnlich: Die Baugenehmigungen gingen laut Statistischem Bundesamt in den ersten sieben Monaten um 36,5 Prozent auf 30.800 zurück.

AUDIO: Interview: Was erwartet die Bauindustrie vom Wohnungsbaugipfel? (5 Min) Interview: Was erwartet die Bauindustrie vom Wohnungsbaugipfel? (5 Min)

Mieten steigen auch in MV

Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden von Januar bis Juli 2023 den Bau von "nur" 2.988 Wohnungen genehmigt. Nach Angaben des Statistischen Amtes waren das 20,7 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2022. Der Rückgang betrifft sowohl Ein- und Zweifamilienhäuser als auch Mehrfamilienhäuser. Dabei fehlen auch im Nordosten nach Angaben des Bauverbandes Mecklenburg-Vorpommerns rund 50.000 Wohnungen. Die verminderte Bautätigkeit hat nicht nur einen Wohnungsmangel, sondern auch höhere Mieten zur Folge. Rostock zum Beispiel liegt inzwischen bundesweit auf Platz vier der Städte mit dem höchsten Mietanstieg. In der Hansestadt zahlen Mieter derzeit etwas über zehn Euro pro Quadratmeter. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 9,83 Euro. Die Lage in der Baubranche wirkt sich inzwischen spürbar auf die wirtschaftliche Gesamtsituation aus. Laut Statistischem Amt war sie die wichtigste Ursache für den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in MV. Es sank im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 preisbereinigt um 0,2 Prozent.

VIDEO: Baumesse "RoBau": Eine Branche in der Krise? (3 Min)

GdW sagt Teilnahme ab

Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, kritisiert, dass ein Hilfspaket der Regierung für die inflationsgeplagte Baubranche zu spät komme. Die Verbände hätten zudem zu wenig Mitspracherecht in der Baupolitik. Folglich kündigten GdW und auch die Interessengemeinschaft Haus & Grund an, nicht am Wohnungsbaugipfel teilzunehmen.

Positionspapier mit Lob aus sieben Ländern

Mecklenburg-Vorpommerns Bauminister Christian Pegel (SPD) sah vor dem Gipfel den Bund auf einem guten Weg. Gemeinsam mit Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland lobte Pegel in einem Positionspapier die Baupolitik der Bundesregierung. Die Verfasser begrüßen insbesondere das von Bundesbauministerin Geywitz ins Leben gerufene "Bündnis bezahlbarer Wohnraum". Seit dessen Bestehen seien bereits eine Vielzahl der verabredeten Maßnahmen für einen bedarfsgerechten, bezahlbaren und klimagerechten Wohnungsbau im Neubau sowie in der Bestandsentwicklung umgesetzt worden. Dennoch musste Geywitz vom erklärten Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, bereits Abstand nehmen. In den ersten sieben Monaten des Jahres wurden gerade einmal 156.200 neue Wohnungen genehmigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.09.2023 | 06:00 Uhr