Verkauf des Senioren-Tickets in MV startet: So läuft der Antrag Stand: 28.06.2023 15:33 Uhr Seit heute können Senioren in Mecklenburg-Vorpommern das vergünstigte Deutschland-Ticket buchen. Es kostet 29 Euro und gilt erstmals vom 1. August an deutschlandweit.

In Mecklenburg-Vorpommern können Seniorinnen und Senioren seit heute das Deutschland-Ticket zum Seniorenpreis buchen. Wer 65 Jahre oder älter ist und seinen Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern hat, bekommt es für 29 Euro. Damit ist es 20 Euro günstiger als das reguläre Deutschland-Ticket. Das Ticket verlängert sich monatlich automatisch, sofern es nicht bis zum zehnten Tag des laufenden Monats gekündigt wird.

Chipkarte oder als App auf dem Handy

Den Verkauf des Senioren-Tickets-MV im Internet wickelt der Verkehrsverbund Warnow (VVW) für ganz Mecklenburg-Vorpommern ab, also auch für Online-Kunden zum Beispiel aus Anklam oder Parchim. Über die Apps der anderen Nahverkehrs-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern ist dies derzeit nicht möglich. Der VVW hat für den Online-Verkauf eine Internet-Seite eingerichtet. Wer noch nicht Kunde des VVW ist, muss sich einmal registrieren. Um sein Alter und seinen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern nachzuweisen, muss zum Beispiel der Personalausweis fotografiert oder eingescannt und das Foto hochgeladen werden. Das Senioren-Ticket-MV gibt es als Chipkarte oder in der App auf dem Handy. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft MV können auch Angehörige für ältere Verwandte auf diesem Weg ein Senioren-Ticket-MV buchen.

Ticket persönlich in den Kundenzentren kaufen

Das Senioren-Ticket-MV kann auch persönlich vor Ort in den Kundenzentren der Nahverkehrsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern gebucht werden. „Wir prüfen dort, ob die Kunden das Alter erreicht haben und den Erstwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben“, so eine Sprecherin des Nahverkehrs Schwerin (NVS). Sie wies darauf hin, dass das Senioren-Ticket-MV erst von jenem Monat an gebucht werden kann, der auf den 65. Geburtstag folgt: "Wer im Mai 65 Jahre alt wird, kann ab Juni ein Ticket buchen."

Deutschland-Ticket gegebenenfalls rechtzeitig kündigen

In den Kundenzentren wird auch geprüft, ob die Senioren-Ticket-Kunden schon ein Deutschland-Ticket oder andere Monatskarten für die örtlichen Busse und Bahnen haben, die sie nicht mehr brauchen und gegebenenfalls kündigen sollten. In Schwerin zum Beispiel ist die "Petermännchenkarte“ günstiger als das Deutschland-Ticket, aber teurer als das Senioren-Ticket-MV. Auch wer schon ein Deutschland-Ticket hat und sein Senioren-Ticket-MV selbst online kauft, sollte gegebenenfalls sein Deutschland-Ticket - das möglicherweise bei der Deutschen Bahn gekauft wurde - rechtzeitig kündigen. Nur jene Seniorinnen und Senioren des Verkehrsverbunds Warnow (VVW), die ihr Deutschland-Ticket über den VVW gekauft hatten, sollen automatisch auf das Senioren-Ticket-MV umgestellt werden. Weitere Informationen zum Senioren-Ticket-MV bietet auch die Internet-Seite der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern im Bereich Tickets&Abos.

