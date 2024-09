Verfolgungsjagd bei Rostock: Rucksack mit Waffen sichergestellt Stand: 29.09.2024 17:37 Uhr In Bentwisch bei Rostock hat es am Sonntagnachmittag einen Einsatz des Munitionsbergungsdienstes gegeben. Zuvor war ein Auto mit schwedischen Kennzeichen vor einer Zollkontrolle aus dem Rostocker Überseehafen geflüchtet.

In einem silberfarbenen Passat mit schwedischen Kennzeichen saßen drei Männer. Während Zollbeamte im Rostocker Überseehafen ihre Papiere kontrollieren wollten, flüchteten die Männer.

Mann wirft Rucksack aus dem Auto

Nachdem mehrere Streifenwagen das flüchtige Auto verfolgten, machte das Auto in Bentwisch eine Vollbremsung. Einer der Männer sprang aus dem Wagen, schmiss einen Rucksack weg und stieg danach wieder ins Auto. Weil unklar war, was sich in dem Rucksack befand, kam der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz. Im Radius von 100 Metern um die Fundstelle mussten die 21 Anwohner in Sicherheit gebracht werden, um das Gepäckstück zu untersuchen.

Mehrere Schusswaffen und Magazine gefunden

Mit Hilfe eines Röntgengerätes konnte festgestellt werden, dass sich in dem Rucksack sechs Schusswaffen und elf Magazine befanden. Das Fahrzeug mit den drei Männern konnte zunächst flüchten. Die Polizei bestätige allerdings am Sonntagnachmittag, dass der Besitzer des Rucksacks zu einem späteren Zeitpunkt durch die Bundespolizei in einem Regionalzug in Höhe Hagenow angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der Person handelt es sich um einen 38-jährigen gebürtigen Albaner, der inzwischen in Schweden lebt. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen der Missachtung der Weisung von Zollbeamten gefertigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.09.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock