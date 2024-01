Stand: 29.01.2024 17:21 Uhr Ver.di kündigt Streik im öffentlichen Nahverkehr in MV an

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag in allen Bundesländern Warnstreiks angekündigt - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ver.di-Pressesprecher Frank Schischefsky wollte aber noch nicht konkret bestätigen, dass am Freitag gestreikt wird. Es könne auch Sonnabend oder Sonntag sein. Die Gewerkschaft wolle am Dienstagmittag bekannt geben, wann, wie und wo sie ihre Mitglieder aufruft, die Arbeit niederzulegen. Ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen für die 2.100 Beschäftigten im ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Kernforderungen gehören sieben Tage mehr Urlaub im Jahr und eine Begrenzung der Schichtlängen auf zehn Stunden, mit mindestens zwölf Stunden Ruhezeit. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt laut Schischefsky noch nicht vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.01.2024 | 18:00 Uhr