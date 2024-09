Vater wegen vermuteten Missbrauchs seiner Töchter vor Gericht Stand: 24.09.2024 16:44 Uhr Ein Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim soll jahrelang seine Töchter sexuell missbraucht haben. Nun hat der Prozess gegen ihn am Landgericht Schwerin begonnen.

Wegen des Vorwurfs der wiederholten Vergewaltigung und weiterer sexueller Übergriffe auf seine beiden Töchter steht ein 35 Jahre alter Mann seit Dienstag vor dem Landgericht Schwerin. Dem Landwirtschaftsarbeiter aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim werden 27 Taten zur Last gelegt. Die Übergriffe sollen laut Anklage begonnen haben, als die Kinder jeweils zehn bis elf Jahre alt waren, bei der Älteren 2018 und bei der Jüngeren 2021.

Mädchen vertrauten sich der Mutter an

Der Vater soll seine Töchter in den meisten Fällen einzeln missbraucht und auch den Beischlaf vollzogen haben. Im April dieses Jahres vertrauten sich die beiden Mädchen ihrer Mutter und auch einer Schulsozialarbeiterin an. Daraufhin wurden das Jugendamt und das Childhood House in Schwerin, eine Schutzeinrichtung für junge Opfer von Gewalt, eingeschaltet und Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Vater kam in Untersuchungshaft.

Gespräche über ein Geständnis

Nachdem die Anklage verlesen war, zogen sich das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung zu einem Rechtsgespräch zurück. In einem solchen Gespräch wird versucht, gegen eine zugesicherte Straf-Obergrenze ein umfassendes Geständnis auszuhandeln. Sollte der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten gestehen, würde dies seinen Töchtern eine Aussage vor Gericht ersparen. Der Prozess soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Die zunächst für diesen Tag geplanten Zeugenaussagen der beiden Mädchen sind einem Gerichtssprecher zufolge abgesagt worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin