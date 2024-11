Unfall auf Gleisübergang im Landkreis Rostock: Bahnverkehr eingeschränkt Stand: 13.11.2024 12:23 Uhr Wegen eines Unfalls an einem Bahnübergang in Zernin (Landkreis Rostock) ist aktuell die Bahnstrecke zwischen Bützow und Blankenberg gesperrt. Betroffen sind Nah- und Fernverkehr auf der Strecke Rostock-Hamburg.

Auf der L141 im Tarnower Ortsteil Zernin im Landkreis Rostock ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei stieß dort ein 70-Jähriger mit seinem Auto gegen die Schrankenanlage und kam daraufhin neben der Straße nahe der Gleise zum Stehen. Der Bahnverkehr sei deshalb sofort eingestellt worden, dadurch sind der Nah- und Fernverkehr auf der Strecke aktuell eingeschränkt.

Umfangreiche Bergungsmaßnahmen

Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Das Auto werde nun geborgen, was sich "umfangreicher" gestalte, so die Polizei. Die Bahnstrecke bleibe solange gesperrt. Der verunfallte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. An seinem Auto entstand ein Totalschaden. Wie hoch der Gesamtschaden ist, könne noch nicht eingeordnet werden, eine Beurteilung der Schäden an der Schrankenanlage stehe noch aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.11.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock