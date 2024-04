Stand: 08.04.2024 13:16 Uhr Ueckermünde: Autofahrer innerorts mit 125 km/h geblitzt

In Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer am Tierpark mit einer Geschwindigkeit von 125 Kilometern pro Stunde statt erlaubten 50 km/h von der Polizei geblitzt worden. Die Beamten fuhren dem Mann hinterher und konnten ihn stoppen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Im drohen nun fast 900 Euro Strafe, zwei Punkte im Fahreignungsregister und drei Monate Fahrverbot.

