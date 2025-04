Tödlicher Unfall in Schwerin: Mann von Rettungswagen überfahren In Schwerin ist ein Mann in der Nacht bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er wurde von einem Rettungswagen erfasst.

Am südlichen Stadtrand von Schwerin kam es in der Nacht zu Montag zu einem tödlichen Unfall. Ein Rettungswagen im Einsatz überfuhr einen Mann, der plötzlich auf die Straße trat, sagte eine Polizeisprecherin. Der Rettungswagen war aus Richtung Ludwigslust in die Stadt unterwegs. Auf Höhe Stern Buchholz trat ein 33-jähriger Mann aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende auf die Straße, der Fahrer des Krankenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Mann verstarb noch am Unfallort, sagte eine Polizeisprecherin.

Ermittlung am Unfallort

Warum der Mann dort auf der Straße unterwegs war, ist nicht bekannt. Ein Dekra-Gutachter ist noch vor Ort um den Unfallhergang aufzunehmen. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Derzeit ist die Ludwigsluster Chaussee Höhe Stern Buchholz in beiden Richtungen gesperrt.

