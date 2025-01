Tödlicher Jagdunfall: Kugel kam von weit entferntem Hochstand Stand: 04.01.2025 12:35 Uhr In einem Wald bei Ruchow ist ein 48 Jahre alter Jäger von einer Kugel getroffen und getötet worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Bei einem mutmaßlichen Jagdunfall bei Mustin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Jäger getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Schwerin waren am Donnerstagabend vier Jäger gemeinsam in einem Waldstück in Ruchow bei Mustin unterwegs. Ein 48-Jähriger wurde auf seinem Hochsitz von einem Geschoss tödlich im Halsbereich getroffen. Vermutlich wurde der Schuss von einem 50-jährigen Teilnehmer der Jagdgesellschaft ausgelöst. Der Mann hat sich laut Staatsanwaltschaft mehr als hundert Meter entfernt auf einem anderen Hochsitz befunden, berichtet das Nachrichtenportal t-online.

Ermittler: Unfall durchaus möglich

Gegen den 50-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der zuständige Staatsanwalt Jonas Krüger sagte gegenüber t-online, der Mann habe möglicherweise auf etwas anderes gezielt oder der Schuss habe sich aus Versehen gelöst. Die Ermittler halten einen Unfall durchaus für möglich. Die Ermittler haben in dem Waldstück nach Spuren gesucht und die anderen Jagdteilnehmer vernommen.

Jagdverbandschef: Nicht alle halten sich an die Regeln

Der Vizepräsident des Landesjagdverbandes Henning Wetzel sagte dem NDR, dass sowohl ein Unfall als auch Absicht möglich seien. Das Jagen ist zwar sehr stark reguliert, aber viele Jäger hielten sich nicht immer so genau an die Vorschriften. Wenn sich ein Schuss löst, sei es durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel eine Kugel vom gefrorenen Boden abprallt und einen Menschen tödlich trifft.

Leiche wird obduziert

Die Leiche des getöteten Jägers wird obduziert. Davon erhoffen sich die Ermittler wesentliche Hinweise. Wenn der Schusskanal zum Beispiel nach unten zeigt, also das Geschoss von unten eingedrungen ist, wäre das ein Indiz für einen Querschläger. Ein waagerechter Schusskanal würde demnach auf einen gezielten Schuss deuten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim