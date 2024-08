Tempolimit-Schild fehlt: Bußgeld könnte trotzdem fällig werden Stand: 06.08.2024 17:52 Uhr Am Sonntagnachmittag haben sich mehrere Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil sie auf der L22 in Höhe Rostock-Hinrichshagen in Richtung Graal-Müritz anscheinend grundlos geblitzt worden waren. Die Bußgeldstelle prüft, ob Blitzer in Einzelfällen trotz des fehlenden Tempolimit-Schilds bezahlt werden müssen.

Die Autofahrer gaben an, dass sie auf der L22 geblitzt wurden, obwohl sie keine Geschwindigkeitsbegrenzung wahrgenommen hätten. Als die Polizeibeamten die Strecke überprüften, stellten sie fest, dass das Schild, das die Geschwindigkeit auf maximal 50 Kilometer pro Stunde begrenzen sollte, entfernt worden war.

Betroffene Autofahrer sollen Einspruch einlegen

Laut Polizei ist ein Ersatzschild am späten Sonntagnachmittag aufgestellt worden. Sie rät betroffenen Autofahrern, die bis 17 Uhr vom Blitzer bei Hinrichshagen Richtung Graal-Müritz erfasst worden sind, Online-Pressemeldungen der Polizei, aber auch des NDR und anderer Medien zu speichern. Diese Presseberichte könnten im Falle des Einspruches gegen einen Bußgeldbescheid sehr hilfreich sein, so eine Polizeisprecherin. Auch die Hansestadt Rostock wurde über den Vorfall bereits informiert. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Diebstahls des Schildes gegen Unbekannt.

Bußgeld trotz fehlendem Schild fällig?

NDR MV hat beim Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC) nachgefragt, ob die Betroffenen ein Bußgeld überhaupt zahlen müssten, obwohl das Tempolimit-Schild fehlte. "Entscheidend ist wirklich, bin ich ortskundig oder nicht", sagt Christian Hieff vom ADAC. Ein fehlendes Schild sei kein Freifahrtsschein.

Wenn ich da nur einmal längs fahre, dann kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass da, obwohl da kein Schild ist, auch 50 ist. Das heißt also, wenn ich dann geblitzt werde, bin ich fein raus. Bin ich aber ortskundig und in diesem Fall wohne ich in Rostock-Hinrichshagen, dann muss ich eigentlich wissen, dass da 50 ist. Christian Hieff, ADAC

Bußgeldstelle prüft jeden Fall einzeln

Ein Sprecher der Stadt Rostock betonte, dass die Betroffenen nun erst einmal abwarten sollten, ob sie überhaupt einen Bußgeldbescheid erhalten. Die Bußgeldstelle prüfe nun jeden Fall individuell. Wenn eine Person zum fünften Mal an der Stelle geblitzt wurde, sei das fehlende Schild nicht unbedingt eine Ausrede.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version hatten wir Hinrichshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald verortet. Gemeint ist aber Rostock/Hinrichshagen. Wir bitten,den Fehler zu entschuldigen.

