Stand: 09.03.2024 17:20 Uhr Tag der offenen Töpferei in ganz MV

Viele Keramiker öffnen an diesem Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern ihre Werkstätten und Ateliers. Sie bieten Führungen und Ausstellungen an und möchten neugierig machen auf das traditionelle Handwerk. In vielen Werkstätten können Gäste auch selbst aktiv und kreativ werden. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Töpfereien finden Interessierte auf der Internetseite "Tag der offenen Töpferei".

