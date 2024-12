Stromausfall nach Autounfall: Haushalte in Satow wieder am Netz Stand: 27.12.2024 17:35 Uhr Nach einem Verkehrsunfall in Satow waren mehr als 20 Haushalte in der Gemeinde ohne Strom. Der Energieversorger E.DIS konnte bis zum Abend wieder alle Haushalte ans Netz anbinden.

Ortsvertreter, Vereine und Feuerwehr hatten tagsüber mit einem Notaggregat für Warmwasser im Gemeindezentrum gesorgt. Im Laufe des Tages konnten Monteure im Auftrag von E.DIS nach und nach eine provisorische Stromversorgung schalten. Die Arbeiten an der neuen Station werden aber bis zu sieben Monate in Anspruch nehmen.

Umspannstation bei Unfall stark beschädigt

Am Donnerstagabend war ein Auto im Satower Ortsteil Hanstorf gegen eine Umspannstation gefahren und hat damit einen Stromausfall verursacht. Der 20-jährige Autofahrer hatte laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - vermutlich weil er zu schnell unterwegs war. Er sei erst gegen einen geparkten Wagen und dann gegen die Umspannstation geprallt. Die Station wurde dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschaltet werden musste. Mehrere Kunden mussten ohne Strom, Heizung und warmes Wasser auskommen. Der Leiter des zuständigen Bauhofs der Gemeinde Satow, Marco Schultz, schätzte, dass etwa 20 bis 25 Haushalte betroffen waren.

Polizei schätzt den Schaden auf 45.000 Euro

Laut E.DIS seien unverzüglich nach Bekanntwerden des Unfalls Einsatzkräfte des Unternehmens vor Ort gewesen. Zunächst hieß es, die Reparatur der Umspannstation werde offenbar mehrere Tage dauern. Bereits Freitagmorgen seien erste Netzkunden aber wieder an die Stromversorgung angeschlossen worden. Die beiden Insassen des Unfallfahrzeugs kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.

