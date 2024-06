Starkregen und Gewitter über MV - viele Feuerwehreinsätze Stand: 30.06.2024 08:27 Uhr Regen, Starkregen und teils Gewitter sind erneut über den Norden gezogen. Für Mecklenburg-Vorpommern galt eine Unwetterwarnung bis 5 Uhr morgens. Feuerwehren waren vor allem in den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Aus Niedersachsen kommend ist die Gewitterfront weiter in Richtung Mecklenburg-Vorpommern gezogen, wo bis 6 Uhr eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter galt. Allein in Westmecklenburg gab es 35 Feuerwehreinsätze, meist wegen vollgelaufener Keller und überspülter Straßen. In und um Parchim kippten mehrere Bäume auf die Straßen. Insgesamt, so das Bild von Polizei und Feuerwehr, wurden durch das heftige Gewitter in der Nacht aber keine Menschen verletzt.

Lübtheen: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

In Lübtheen schlug in der Nacht ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein – dabei geriet der Dachstuhl in Brand. Die 57-jährige Bewohnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Schaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro. Auch aus Schwerin Friedrichsthal meldet die Polizei einen Dachstuhlbrand, der noch gelöscht wird. Ob hier ein Blitzeinschlag die Ursache war, ist noch allerdings noch. In Hof Lockwisch bei Schönberg brannte gegen 4 Uhr der Dachstuhl eines Bauernhofes mit Pferdestall. Das Feuer ist laut Rettungsleitstelle inzwischen unter Kontrolle, Menschen und Tiere wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der Schaden geht aber wohl in die Hunderttausende. Auch hier steht noch nicht fest, ob ein Blitzeinschlag für den Brand verantwortlich gewesen sein könnte.

Zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen kam es auch in Ludwigslust. In der Friedrich-Nauman Allee ist zum Beispiel der Eingang zu einem Keller vollgelaufen und das Wasser drückte bereits durch die Tür. Auf der B5 musste die Feuerwehr Äste von der Straßen räumen, die durch den Starkregen von den Bäumen abgerissen worden.

Hochgedrückte Gullydeckel in Güstrow

Die Unwetter haben Polizei und Feuerwehr regional sehr unterschiedlich in Atem gehalten. Während in Bad Doberan und Bützow das Geschehen lediglich beobachtet wurde, sind in Güstrow zur Stunde Feuerwehr und Polizei unterwegs, um im gesamten Stadtgebiet von den Wassermassen hochgedrückte Gullydeckel wieder an ihre Plätze zu legen. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein. Ein ähnliches Bild bietet sich auch in und um Teterow. Dort ist zudem im nahegelegenen Wohngebiet Pampow Land unter. Die Fahrbahnen stehen knietief unter Wasser, Keller sind vollgelaufen und es werden Straßen unterspült. Auch dort ist der Rat der Polizei: Am besten zu Hause bleiben und abwarten.

