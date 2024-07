Springreiter André Thieme gewinnt Großen Preis von Aachen Stand: 07.07.2024 16:53 Uhr Springreiter André Thieme aus Plau am See hat zum Abschluss des CHIO den Großen Preis von Aachen gewonnen. Der 49-Jährige setzte sich vor 40.000 Zuschauern im Sattel von Chakaria durch.

Der Reiter aus Plau am See und sein Pferd zeigten den schnellsten fehlerfreien Ritt und verdrängten den US-Reiter McLain Ward mit Ilex auf den zweiten Platz. Dritter wurde Richard Vogel aus Marburg mit United Touch. Vorjahressieger Marcus Ehning verpasste das Stechen. Thieme erhält dadurch ein Preisgeld von 500.000 Euro.

Liebeserklärung an Chakaria

Überwältigt vom Erfolg zeigte sich Thieme im Interview mit der ARD nicht nur begeistert von seinem Sieg, sondern vor allem auch begeistert von seinem Pferd Chakaria. So sei Chakaria beim heutigen Ritt "wie von einem anderen Stern" gewesen. Thieme könne es kaum glauben, dass er "so ein Pferd" haben dürfe. Chakaria sei die "liebste Seele im Stall" und sie würde einfach immer alles geben und alles richtig machen wollen: "Das ist ja da wie eine Ehe. Meine Frau weiß das, dass ich sie genauso liebe wie sie und ja - ich liebe dieses Pferd", so Thieme.

