Sommerurlauber im Land: Staus und volle Parkplätze Stand: 21.07.2024 16:29 Uhr Es ist das erste Ferienwochenende in Mecklenburg-Vorpommern. Das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen ist am Wochenende hoch und auch die Parkplätze an den Küsten sind voll.

In Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Sommerurlauber auf dem Weg nach Hause, während eine neue Welle an Urlaubern anreist. Gerade an den Küsten sorgt das am Wochenende für ein hohes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen. Auch am Sonntagabend kann es laut Polizei zum Ende des Tages wieder zu Staus und stockendem Verkehr entlang der Küste kommen.

Volle Parkplätze an der Küste

Auch die Parkplatzsituation ist an den Badestränden hierzulande nicht mehr so entspannt, wie vor der Saison. Direkt am Wasser gibt es für Urlauber und Tagestouristen nur noch wenige freie Parkmöglichkeiten. In Binz können Autos laut einer Mitarbeiterin der Touristeninformation allerdings noch hinter dem "Haus des Gastes" parken. Hier gebe es für vier Euro die Stunde genug freie Parkplätze. Auch in Rostock ist das Parken in Strandnähe mittlerweile schwierig. Alternativ können Urlauber etwas außerhalb parken und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an den Strand fahren.

Im Binnenland sind an den Seen in Mecklenburg-Vorpommern allerdings noch ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden. Wer bereit ist etwas zu laufen, findet zum Beispiel etwa 2.000 Meter vom Volksbad Waren (Müritz) kostenfreie Parkplätze hinter dem Verwaltungsgebäude.

MV bei Sandstränden weit vorn

Am Strand sollten die Urlauber dann aber bei rund 2.000 Kilometern Küstenlinie hierzulande keine Probleme haben einen Platz für ihr Handtuch zu finden. Laut einer aktuellen Bestenliste eines Ferienhausportals hat Mecklenburg-Vorpommern dazu einige der schönsten Sandstrände. Ganz vorne liegt der Strand in Zingst (Platz 2) und der Zinnowitzer Strand (Platz 4). Aber auch die Strände in Kühlungsborn (Platz 6), Ahrenshoop (Platz 9) oder der Südstrand in Göhren (Platz 10) gehören zu den schönsten Stränden Deutschlands.

Waldbrandgefahr auf Stufe 3

Während sich die Urlauber über das Badewetter und die Strandsaison freuen, sind die Forstmitarbeiter hierzulande allerdings besorgt. Die Waldbrandgefahr hat sich innerhalb von zwei Tagen im Westen des Landes von Warnstufe 1 auf Warnstufe 3 verschärft. In dieser mittleren Gefahrenstufe hat es laut Forstamt im vergangenen Jahr rund 145 Mal gebrannt. Entwarnung gibt es nur im Osten des Landes (Warnstufe 2) und an den Küsten (Warnstufe 1).

