Siebenjähriger regelt Verkehr in Neubrandenburg Stand: 17.04.2025 14:07 Uhr An den Bahnschienen im Vogelviertel wollte der Junge den Verkehr lenken. Er stoppte an der Kreuzung unter anderem das Auto eines 67-jährigen Fahrers, der sich um das Kind kümmerte.

Die Polizei in Neubrandenburg musste am Mittwochnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Siebenjähriger hatte an den Bahnschranken im Vogelviertel den Verkehr geregelt. Die Kreuzung Kannegießerbruch/An der Rennbahn ist nur wenig befahren.

Junge stoppte mehrere Autos

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge jedoch unter anderem einen 67-jährigen Fahrer zum Anhalten gebracht. Der Mann kümmerte sich um den Jungen und verständigte die Polizei über den Notruf. Diese brachte den Jungen nach Hause.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte