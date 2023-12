Stand: 16.12.2023 19:25 Uhr Schwerin: Volleyballerinnen vom SSC gewinnen gegen Aachen

Die Bundesligavolleyballerinnen aus Schwerin bleiben weiterhin ungeschlagen. Der SSC gewann sein Heimspiel gegen die Ladies in Black Aachen mit 3:0 (25:18, 31:29, 25:22). Knackpunkt war dabei der zweite Durchgang, in dem das Team von Team von Trainer Felix Koslowski sogar mehrere Satzbälle abwehren musste, mit 31:29 aber trotzdem die Oberhand behielt. Der SSC hat nun in neun Spielen neun Siege eingefahren.

